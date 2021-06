Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste à 40M€ de Leonardo fait une annonce sur son avenir !

Publié le 9 juin 2021 à 16h15 par B.C.

Dans le viseur du PSG et de la Juventus, Manuel Locatelli s’est prononcé sur son avenir ce mercredi.

Le PSG commence très fort son mercato estival avec les arrivées annoncées de Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum. Les deux joueurs devraient très prochainement officiellement s’engager avec le PSG, et Leonardo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’Italo-brésilien est bien décidé à renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino et compterait notamment mettre la main sur un ou plusieurs milieux de terrain. Alors que le nom d’Eduardo Camavinga revient avec insistance, le PSG serait également sur les traces de Manuel Locatelli, estimé à 40M€ par son club. Alors que la Juventus semble favorite pour récupérer le grand espoir de Sassuolo, Leonardo n’aurait pas encore baissé les bras et pourrait se positionner dans les prochaines semaines. Au coeur des rumeurs, Manuel Locatelli s’est prononcé sur sa situation ce mercredi, alors qu’il prépare actuellement l’Euro avec la sélection italienne.

« Après l’Euro, je devrai prendre des décisions »