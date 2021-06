Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est déjà fixé pour le successeur annoncé de Thauvin !

Publié le 9 juin 2021 à 14h30 par A.C.

Déjà lié à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Jérémie Boga est revenu sur le devant de la scène, alors que Pablo Longoria cherche plusieurs renforts offensifs.

C’est le scénario que tout le monde craignait... et qui est finalement arrivé. En fin de contrat, Florian Thauvin n’a pas prolongé et quittera l’Olympique de Marseille le 30 juin prochain, afin de rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres. Désormais, on se demande qui pourrait le remplacer à l’OM. En Argentine, on parle notamment de Sebastian Villa ou de Cristian Pavon de Boca Juniors, mais pour ce dernier ça coince. La Provence a en effet révélé qu’un échange entre Pavon et Dario Benedetto aurait été proposé par Boca, mais l’attaquant de l’OM aurait finalement refusé de retrouver l’Argentine. Pablo Longoria pourrait ainsi se concentrer sur un autre dossier. Nous vous parlons depuis plusieurs semaines déjà sur le10sport.com, d’un intérêt de l’OM pour Jérémie Boga. Un intérêt qui est réciproque, puisque le natif de Marseille ne dirait pas non à un avenir à l’OM, sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Boga trop cher pour l’OM

La tâche ne s’annonce pas simple. Ce mercredi, La Provence confirme nos informations, parlant de l’envie de Jérémie Boga d’évoluer sous les couleurs du club de sa ville natale. D’après les informations du quotidien, le joueur serait d’ailleurs actuellement à Marseille, pour y passer une partie de ses vacances. Ses prestations avec Sassuolo ont toutefois été remarquées et logiquement, sa valeur a augmenté sur le marché des transferts. Selon La Provence , il faudrait entre 35 et 40M€ pour arracher Boga à Sassuolo, une somme pour le moment trop importante pour l’Olympique de Marseille.

