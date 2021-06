Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin fait ses adieux à l’OM !

Publié le 1 juin 2021 à 21h15 par T.M.

Alors que Florian Thauvin a décidé de rejoindre le Mexique et les Tigres, l’international français vient de refermer son chapitre à l’OM.

A 28 ans, Florian Thauvin va prendre un énorme virage dans sa carrière. Alors qu’il arrivait au terme de son contrat à l’OM, l’international français avait la possibilité de continuer sur la Canebière ou de rejoindre un autre club européen. Toutefois, à la place, Thauvin a préféré filer au Mexique et rejoindre André-Pierre Gignac chez les Tigres. Une page se tourne donc pour l’OM et le désormais ex-joueur marseillais. D’ailleurs, ce mardi, pour clôturer son aventure sur les bords de la Méditerranée, Florian Thauvin a posé un très joli message sur son compte Instagram .

« Il est maintenant temps de tourner la page… »