Mercato - OM : Les vérités de Florian Thauvin sur l’intérêt de l’OL !

Publié le 27 mai 2021 à 20h45 par T.M.

Pour la suite de sa carrière, Florian Thauvin a donc décidé de filer au Mexique. Mais il l’a expliqué, il aurait pu continuer en Europe et même en Ligue 1, où l’OL était intéressé.

A 28 ans, Florian Thauvin va prochainement entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Alors que l’international français arrivait au terme de son contrat avec l’OM, il a fait le choix de rejoindre André-Pierre Gignac au Mexique, s’engageant ainsi avec les Tigres. Un choix qui en a étonné plus d’un étant donné qu’il avait la possibilité de prolonger à l’OM ou de rejoindre un autre club européen. Et comme Thauvin l’a révélé, l’OL était notamment notamment intéressé. Mais pour le Marseillais qu’il a été, rejoindre l’autre Olympique était impossible.

« J'ai eu la possibilité d'aller à Lyon, mais… »