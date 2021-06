Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle priorité pour Sampaoli ?

Publié le 1 juin 2021 à 19h15 par A.C.

Avec Florian Thauvin qui prendra la direction du Mexique, l’Olympique de Marseille doit lui trouver un remplaçant.

Ce sera l’un des grands chantiers de Pablo Longoria cet été. Florian Thauvin quittera l’Olympique de Marseille à la fin de son contrat et le profil recherché pour lui succéder est assez précis. Jorge Sampaoli a en effet expliqué en conférence de presse être habitué à utiliser un ailier droit sur son bon pied et non pas inversé, comme l’est Thauvin. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que la piste du moment mène à Jérémie Boga, natif de Marseille, qui évolue actuellement à Sassuolo.

Sampaoli veut absolument Pavon