Mercato - PSG : L'avenir de Navas totalement relancé par Donnarumma ?

Publié le 9 juin 2021 à 13h15 par B.C.

Alors que Gianluigi Donnarumma est tout proche du PSG, Leonardo va devoir gérer l’épineux sujet des gardiens de but. Une situation délicate qui n’a pas échappé à l’AS Roma, prête à en profiter.

L’occasion était trop belle pour Leonardo. Malgré les prestations flamboyantes de Keylor Navas, récemment prolongé jusqu’en juin 2024, le directeur sportif du PSG est sur le point de boucler l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu'à la fin du mois avec l’AC Milan. À 22 ans, le portier transalpin est un phénomène de précocité avec 251 matches disputés avec son club formateur, incitant ainsi le PSG à ne pas laisser passer sa chance, même si la cohabitation dans les cages s’annonce désormais délicate. En plus de Navas, le PSG compte également sur la présence de Sergio Rico dans ses rangs, tandis que Garissone Innocent, Marcin Bulka et Alphonse Areola feront leur retour cet été. Une situation dont pourrait bien profiter l’AS Roma.

L’AS Roma attentive à la situation de Navas ?