Mercato - PSG : L’arrivée de Donnarumma fait un inattendu heureux…

Publié le 9 juin 2021 à 4h30 par T.M.

C’est donc le PSG qui va rafler la mise avec Gianluigi Donnarumma. De quoi faire le bonheur de… l’Atlético de Madrid.

Malgré Keylor Navas, le PSG ne s’est pas privé de récupérer l’une des plus grosses opportunités sur le mercato. En effet, arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma est donc libre et forcément, cela a de quoi intéresser. Si plusieurs clubs étaient au rendez-vous pour l’Italien, c’est donc le PSG qui devrait l’accueillir la saison prochaine et cela pourrait même être officialisé dans les prochaines heures.

L’Atlético de Madrid soulagé !