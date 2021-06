Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria affiche un souhait fort dans le dossier Guendouzi !

Publié le 9 juin 2021 à 13h10 par La rédaction

L’OM travaille sur plusieurs dossiers et notamment celui menant à Matteo Guendouzi, qui pourrait rejoindre le club olympien. Pablo Longoria espère trouver un accord à moins de 15M€.

Comme révélé par le10sport.com, il y a bien des discussions entre Matteo Guendouzi et l’OM ces derniers temps. Le milieu de terrain tricolore veut se relancer après son prêt au Herta Berlin, et pour cela, pourquoi pas un retour en France. Pablo Longoria est lui très actif sur le marché des transferts, et aurait déjà trouvé un accord avec le joueur d’Arsenal. Pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli la saison prochaine, la direction marseillaise espère faire venir de nombreux talents dont Matteo Guendouzi, mais pas à n’importe quel prix.

L’OM espère une transaction à moins de 15M€