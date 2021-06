Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un joli coup en L1 !

Publié le 10 juin 2021 à 3h15 par A.M.

En quête de renforts dans le couloir droit de sa défense, l'OM a bien réactivé la piste menant à Fabien Centonze, comme révélé par le10sport.com.

Déjà très actif en coulisses sur le marché des transferts, Pablo Longoria semble avoir décidé de renforcer de façon importante le secteur offensif de Jorge Sampaoli. Cela commence donc par Gerson, qui sera selon toute vraisemblance la première recrue estivale de l'OM. Mais ce n'est pas tout puisque le nom de Thiago Almada revient avec insistance, tout comme celui de Mattéo Guendouzi, dans un profil plus défensif. Mais le poste de latéral droit va également rapidement devenir une priorité.

L'OM s'intéresse à Centonze