Mercato - OM : Frank McCourt lâche une nouvelle réponse sur la vente de l’OM !

Publié le 10 juin 2021 à 15h10 par T.M.

En ce mois de juin, la rumeur d’une future vente de l’OM fait toujours énormément parler. Toutefois, face à cela, Frank McCourt a encore une fois été très clair.

A la tête de l’OM depuis 2016, Frank McCourt va-t-il passer la main ? Cela fait en tout cas plusieurs mois désormais qu’une vente du club phocéen est annoncée. D’ailleurs, selon certains, cela serait même déjà fait, l’Arabie Saoudite et Al-Walid Bin Talal vont reprendre le pouvoir à l’OM et l’officialisation pourrait tomber très prochainement. Toutefois, face à ces rumeurs, Frank McCourt a toujours démenti. Et si cela n’a pas calmé les bruits, le propriétaire marseillais en a encore remis une couche.

McCourt n’entend pas partir !