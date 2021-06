Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt proche de vendre le club ? La réponse !

Publié le 9 juin 2021 à 19h10 par La rédaction

Alors que les spéculations sur un éventuel rachat de l'OM par un riche investisseur reviennent avec insistance, un journaliste de La Provence met les choses au clair sur les intentions de Frank McCourt.

Même si le club a été racheté en 2016 par Frank McCourt, la vente de l’OM est un sujet qui revient encore et toujours. A plusieurs reprises, Mourad Boudjellal a averti des intentions de Mohamed Ajroudi de s'offrir le club phocéen. Et plus récemment, c'est le prince saoudien Al-Walid Bin Talal qui a été annoncé comme tout proche d'officialiser un deal avec McCourt pour le rachat de l'OM, certains journalistes assurant même que tout est déjà bouclé en coulisses. Mais faut-il vraiment croire à une vente du club phocéen dans un avenir proche ?

« Il n’y a rien, pas une once de début de vente »