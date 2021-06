Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle avancée décisive dans le feuilleton Depay ?

Publié le 9 juin 2021 à 19h00 par A.D.

Déterminé à s'offrir les services de Memphis Depay, libre de tout contrat le 30 juin, le Barça aurait amélioré son offre. Alors que le capitaine de l'OL serait en phase de réflexion, Joan Laporta afficherait sa confiance quant à une issue positive.

Engagé jusqu'au 30 juin avec l'OL, Memphis Depay serait déjà condamné à partir. Alors qu'il dispose toujours d'une belle cote de popularité en Europe, le capitaine des Gones devrait atterrir au FC Barcelone. En effet, le Barça souhaiterait recruter Memphis Depay depuis de longs mois et ne voudrait pas manquer l'occasion en or de le récupérer à 0€. Dans cette optique, Joan Laporta viendrait d'améliorer son offre pour ne pas voir Memphis Depay lui échapper.

«Le Barça a amélioré son offre (et) est confiant»