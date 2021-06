Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour la succession de Jordi Alba !

Publié le 9 juin 2021 à 11h00 par La rédaction

Pour préparer la succession de Jordi Alba, Joan Laporta a plusieurs pistes. Parmi elles, Nuno Mendes, le latéral du Sporting Portugal. Le joueur de 18 ans plaît au Barça mais son prix freine les négociations…

Si Jordi Alba sort d’une bonne saison et qu’il souhaite rester « à vie » à Barcelone, son avenir pose toujours question. L’international espagnol se rapproche de la fin et Joan Laporta cherche déjà son successeur. Dans les pistes évoquées, on retrouve José Gaya, le latéral de Valence. Sans oublier Nuno Mendes. Le joueur du Sporting Portugal a même été proposé au club catalan.

Un prix inatteignable pour le Barça