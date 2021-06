Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une excellente nouvelle pour l’avenir d’Arkadiusz Milik ?

Publié le 9 juin 2021 à 17h10 par T.M.

Malheureusement, Arkadiusz Milik ne disputera pas l’Euro avec la Pologne. Toutefois, pour l’OM, cela pourrait ne pas être une si mauvaise chose. Explications.

Mis de côté à Naples, Arkadiusz Milik devait se relancer afin de disputer l’Euro avec la Pologne. Ainsi, en janvier dernier, le buteur a mis le cap vers l’OM, qui était à la recherche de son « grantatakan ». Et pour la seconde partie de saison, le mariage a bien fonctionné et chacun y a trouvé son compte. Ayant retrouvé du rythme, Milik faisait ainsi partie du groupe de la Pologne pour l’Euro. Toutefois, blessé au genou, le joueur de l’OM ne sera finalement pas de la compétition.

Une visibilité moins importante ?