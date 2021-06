Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a acté le départ d’un attaquant de Koeman !

Publié le 9 juin 2021 à 15h00 par B.C.

Malgré son envie de poursuivre sa carrière au FC Barcelone, Martin Braithwaite devrait être poussé vers la sortie par sa direction.

Pour son premier mercato estival depuis son retour à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta s’est montré très actif en bouclant déjà trois renforts. Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson évolueront sous le maillot blaugrana la saison prochaine, et la liste des recrues devrait s’allonger dans les prochaines semaines. Le Barça souhaiterait notamment officialiser l’arrivée de Memphis Depay très rapidement, alors que le Néerlandais verra son contrat avec l’OL prendre fin à l’issue du mois. Si Joan Laporta a idéalement démarré son été dans le sens des arrivées, des départs sont désormais attendus en Catalogne, afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale. Recruté en février 2020, Martin Braithwaite devrait notamment être concerné par ce dégraissage.

Le Barça veut se séparer de Braithwaite