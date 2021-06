Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé, Pogba… Leonardo prépare déjà un recrutement légendaire pour 2022 !

Publié le 9 juin 2021 à 12h30 par Bernard Colas

Déjà très actif dans ce mercato estival, Leonardo penserait déjà à l’été 2022, avec la perspective de recruter gratuitement deux champions du monde tricolore : Ousmane Dembélé et Paul Pogba.

Ce mercredi 9 juin, le mercato français ouvre officiellement ses portes, mais Leonardo n’a pas attendu cette date pour avancer ses pions dans deux dossiers très chauds. Le PSG est en effet tout proche de s’attacher les services de Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Gianluigi Donnarumma (AC Milan), deux joueurs arrivant en fin de contrat dans leur club respectif. En attendant l’officialisation, Leonardo va pouvoir se contrer sur ses autres pistes, dont celle menant à Achraf Hakimi (Inter) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais). Le PSG a l’intention de se montrer actif dans ce marché des transferts après une saison délicate qui a vu le LOSC être sacré champion de France. La prolongation de Kylian Mbappé devrait également dépendre des choix du club parisien, le Bondynois ayant déjà prévenu qu’il faisait du projet sportif sa grande priorité. Mais Leonardo voit déjà plus loin, avec l’idée de profiter des belles affaires qui pourraient se présenter à lui.

Leonardo rôde pour Dembélé…

Comme cela en prend le chemin cet été, Leonardo se verrait bien réaliser quelques gros coups l’année prochaine avec des joueurs libres, et ses premières cibles seraient déjà identifiées. Ce mercredi, Mundo Deportivo annonce que le PSG est très attentif à la situation d’Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le FC Barcelone. L’international français tarde à répondre aux sollicitations de Joan Laporta pour son renouvellement et se retrouverait ainsi dans le viseur de Leonardo, bien décidé à s’attacher ses services à l’été 2022, lorsque celui-ci sera libre de s’engager dans le club de son choix. Au Barça, on veut à tout prix éviter de voir partir gratuitement le champion du monde tricolore, recruté pour 135M€ bonus compris en 2017, incitant ainsi la direction à vouloir rapidement s’entretenir avec les représentants du joueur. À en croire le quotidien catalan L’Esportiu , deux options se présenteraient à Ousmane Dembélé, une prolongation ou un départ dès cet été. Certaines personnes au sein du club soupçonnent en effet que l’attaquant de 24 ans ait déjà un pré-accord avec une autre écurie et souhaite retarder son départ jusqu’à la fin de son engagement, de quoi expliquer la troublante position du clan Dembélé dans ce dossier. Une situation très complexe dont souhaiterait ainsi profiter le Paris Saint-Germain.

… et patiente pour Paul Pogba !