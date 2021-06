Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme tentative de dernière minute dans le feuilleton Donnarumma ?

Publié le 9 juin 2021 à 12h15 par La rédaction

Alors qu’il semble promis au PSG, Gianluigi Donnarumma n’a pas encore officialisé sa venue. Et même si ce dossier parait en très bonne voie, un cador anglais a tenté de tout relancer à la dernière minute pour le gardien italien...

Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Gianluigi Donnarumma va bien quitter le Milan AC cet été, et il devrait rejoindre le PSG. Un accord sur les bases d'un contrat de cinq ans et un salaire de 12M€ par an ont été évoqués pour le gardien italien, recruté pour préparer l’après Keylor Navas. Les deux portiers devraient d’ailleurs être en compétition dès la saison prochaine si Gianluigi Donnarumma arrive lors du mercato estival. Mais un concurrent de dernière minute aurait tenté de faire capoter les plans du PSG...

Tottenham a tenté Donnarumma en dernière minute