Mercato - PSG : Donnarumma, Navas… Le voile se lève sur les intentions de Leonardo !

Publié le 8 juin 2021 à 20h15 par Th.B.

Disposant pourtant d’un Keylor Navas au top de sa forme et de son rendement, le PSG est sur le point de boucler le recrutement de Gianluigi Donnarumma. L’occasion pour Fabrizio Romano de révéler les plans de Leonardo concernant la future nouvelle doublette de gardiens de but.

Depuis son arrivée en provenance du Real Madrid à l’été 2019, Keylor Navas a démontré à quel point un gardien de haut niveau comptait dans les performances d’un effectif. Et alors que le club parisien ne parvenait pas à atteindre le dernier carré de la Ligue des champions depuis le début de l’ère qataris en 2011, le PSG y est parvenu à deux reprises, soit à chaque fois que Navas a occupé les buts du Paris Saint-Germain. Néanmoins, le portier costaricien soufflera sa 35ème bougie au mois de décembre et Leonardo semble scruter depuis un bon moment le marché des transferts afin de lui dénicher un concurrent capable de prendre sa succession. Après des mois de recherche, le directeur sportif du PSG aurait trouvé la candidat adéquat en la personne de Gianluigi Donnarumma (22 ans). Invité à s’exprimer sur l’imminente venue du gardien de l’AC Milan, où son contrat arrive à expiration, Fabrizio Romano a révélé qu’une compétition serait immédiatement mise en place, mais que tout allait se faire graduellement pour Donnarumma.

« Les deux gardiens vont être en compétition »