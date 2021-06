Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une grosse ouverture à 50M€ pour Ousmane Dembélé !

Publié le 9 juin 2021 à 11h45 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Barça, Ousmane Dembélé ne laisserait pas indifférent le PSG. Mais alors que le club de la capitale aimerait récupérer gratuitement l’international français l’année prochaine, Leonardo pourrait avoir une grosse ouverture dès cet été.

Après plusieurs mois de galère en Catalogne, Ousmane Dembélé revit. L’international tricolore sort d’une saison pleine sous le maillot du FC Barcelone, avec 44 apparitions, et se prépare à disputer l’Euro avec les Bleus . Mais pendant ce temps, Joan Laporta s’active pour sécuriser l’avenir de son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2022. En effet, le FC Barcelone prévoit de rencontrer rapidement les représentants d’Ousmane Dembélé pour discuter d’une prolongation. Le club culé n’envisage pas de laisser son attaquant entrer dans sa dernière année de contrat et pourrait se résoudre à la vendre si aucun accord n’était trouvé rapidement. D’après Mundo Deportivo , le PSG suivrait de près la situation et aimerait s’attacher gratuitement les services d’Ousmane Dembélé dans un an, mais Leonardo pourrait avoir une ouverture avant cette date.

Le départ de Dembélé réglé pour 50M€ ?