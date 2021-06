Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Dembélé de Leonardo est déjà menacée par le Barça !

Publié le 9 juin 2021 à 9h45 par B.C.

Alors qu’Ousmane Dembélé va entrer dans sa dernière année de contrat, le PSG surveillerait attentivement la situation de l’international français, incitant le FC Barcelone à vouloir rapidement passer à l’action pour le prolonger.

Engagé au FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé est à un tournant de sa jeune carrière. Après quatre années passées en Catalogne, l’international français pourrait en effet plier bagage s’il refusait de prolonger comme l’espère Joan Laporta. Le président blaugrana ne veut pas voir son attaquant entrer dans sa dernière année de contrat et voudrait le convaincre de renouveler son bail, mais le danger est grand dans ce dossier. Le PSG surveillerait attentivement la situation de Dembélé avec la volonté de passer à l’action en 2022 pour une arrivée libre du joueur, incitant le Barça à vouloir rapidement régler le problème.

Le Barça veut prolonger Dembélé, mais l’inquiétude est grande