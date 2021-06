Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse révélation de Neymar sur son choix !

Publié le 9 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien qu’il fut envoyé par la presse espagnole du côté du FC Barcelone, Neymar a finalement pris la décision de prolonger son contrat au PSG pour trois années supplémentaires. Le Brésilien a confié toute sa joie concernant ce choix.

Pendant de longs mois, l’avenir de Neymar a été commenté, scruté et débattu dans la presse. Alors que Joan Laporta est revenu à la présidence du FC Barcelone en mars dernier, les journaux catalans se sont empressés de s’enflammer pour son retour quatre ans après son départ au PSG. Mais finalement, courant mai, la star auriverde a prolongé son contrat qui courrait au PSG jusqu’en juin 2022. À présent, Neymar est lié au Paris Saint-Germain jusqu’à l’été 2025 et le Brésilien révèle ne pas avoir le moindre regret vis-à-vis de son choix.

« On a pris la meilleure des décisions pour tout le monde »