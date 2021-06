Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’agent d’Hakimi remet les pendules à l’heure pour son transfert !

Publié le 9 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

Pourtant annoncé proche du PSG avec qui un accord aurait été trouvé sur les termes du contrat, Achraf Hakimi ne discute pas avec le club de la capitale d’après son représentant.

Que ce soit dans la presse italienne et française, il est spécifié que le PSG travaille d’arrache-pied dans l’optique de recruter Achraf Hakimi. En raison des problèmes financiers rencontrés par l’Inter, un transfert du latéral droit serait plus qu’une simple éventualité. D’ailleurs, un accord pour un contrat de cinq ans aurait été trouvé entre le PSG et le clan Hakimi comme Foot Mercato le révélait dernièrement. Le10sport.com vous a même dévoilé mardi que Leonardo tente d’inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction afin de boucler cette opération. Cependant, on n’en serait pas à ce stade à en croire l’agent d’Hakimi.

D’après le clan Hakimi, il n’y a aucune discussion avec le PSG !