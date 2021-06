Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le scénario catastrophe se précise pour Achraf Hakimi...

Publié le 10 juin 2021 à 13h45 par A.C.

Alors qu’il semblait pouvoir être le premier gros coup du PSG, Achraf Hakimi semble échapper à Leonardo.

A un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, les propriétaires du Paris Saint-Germain semblent déterminés à investir gros sur le mercato estival. La prolongation de Kylian Mbappé reste logiquement une priorité, mais Leonardo semble se pencher sur d’autres dossiers importants, comme le recrutement d’Achraf Hakimi. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, un accord a été trouvé avec le joueur, mais le PSG doit désormais s’entendre avec l’Inter. Une offre de 60M€ aurait été formulée d’après la presse italienne, alors que Chelsea semble sur le point de prendre la main pour Hakimi, avec une offre comprenant notamment Emerson Palmieri et Andreas Christensen.

L’offre de Chelsea beaucoup plus intéressante