Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel sort le grand jeu pour Hakimi !

Publié le 9 juin 2021 à 17h15 par Th.B.

Le PSG travaillerait sur le transfert d’Achraf Hakimi depuis plusieurs jours désormais. Cependant, Chelsea serait prêt à faire capoter cette opération et aurait déjà enclenché les discussions avec l’Inter et le latéral droit marocain.

En marge du mercato estival, le PSG chercherait à recruter un défenseur gauche, un latéral droit et un milieu de terrain en priorité, chose qui serait en passe d’être faite avec la venue de Georginio Wijnaldum. En ce qui concerne le poste d’arrière droit, Leonardo compterait boucler l’opération Achraf Hakimi et s’est déjà mis d’accord avec le joueur et son entourage comme le10sport.com vous l’a confirmé mardi tout en vous révélant que l’option d’inclure un joueur ou deux dans l’opération pour convaincre l’Inter était à l’étude dans les bureaux du PSG. Néanmoins, Chelsea serait bien décidé à chambouler les plans du PSG pour Hakimi.

Pas de quartier entre Chelsea et le PSG pour Hakimi, les Blues passent à l’attaque !