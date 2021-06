Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes a un rôle à jouer dans l’opération Hakimi !

Publié le 10 juin 2021 à 12h45 par A.C.

Leandro Paredes pourrait bien rendre un énorme service à Leonardo et au Paris Saint-Germain.

Il y a tout juste un an, Leonardo a essayé de trouver un nouveau club à Leandro Paredes. La presse italienne a en effet assuré que le milieu du Paris Saint-Germain aurait été proposé à plusieurs équipes de Serie A, notamment à la Juventus en échange de Paulo Dybala et à l’Inter, en échange de Marcelo Brozovic. Ce dernier a d’ailleurs été tout proche de débarquer lors du dernier mercato estival, mais Paredes a finalement tout fait capoter, choisissant de rester au PSG.

Paredes une nouvelle fois proposé à l’Inter ?