Mercato - PSG : Leonardo reçoit une pression colossale pour le transfert d’Hakimi !

Publié le 9 juin 2021 à 19h15 par Th.B.

Ayant pourtant bien avancé en trouvant un accord avec le joueur pour sa venue au PSG, Leonardo verrait Chelsea pimenter cette opération dans laquelle les Blues seraient prêts à casser leur tirelire.

Bien qu’Achraf Hakimi semble avoir un accord avec le PSG pour un contrat de cinq ans comme Foot Mercato le révélait ces derniers temps et que le10sport.com a confirmé la tendance mardi, Leonardo serait susceptible de manquer le coche pour Achraf Hakimi. La cause ? La détermination de Chelsea de s’attacher ses services. Selon The Athletic , les dirigeants du champion d’Europe auraient pris la décision d’offrir la même indemnité de transfert que le PSG à l’Inter, à savoir 65M€, pour Hakimi. En outre, les discussions entre les différentes parties auraient déjà été initiées.

Chelsea veut faire passer un message sur le marché !