Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brûlant de Leonardo relancé par le Real Madrid ?

Publié le 10 juin 2021 à 10h45 par D.M.

Le PSG a formulé une offre pour tenter d'attirer Achraf Hakimi. Mais Chelsea se serait immiscé dans ce dossier et le Real Madrid pourrait également tenter sa chance.

« Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été » confiait Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien accordé à L’Equipe . Des renforts sont donc attendus et notamment au poste de latéral droit. En effet, le PSG ne conservera pas Alessandro Florenzi et recherche son remplaçant. Depuis plusieurs jours, il est question d’une possible arrivée d’Achraf Hakimi à Paris. Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, Leonardo est tombé d’accord avec le joueur et cherche à trouver un terrain d’entente avec l’Inter.

Ancelotti apprécie Hakimi