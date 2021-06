Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un mauvais tour réservé par Tuchel à Leonardo ?

Publié le 10 juin 2021 à 9h45 par T.M.

Ces derniers jours, Achraf Hakimi a été annoncé très proche d’une arrivée au PSG. Toutefois, le latéral de l’Inter Milan pourrait finalement prendre une autre direction.

Pas convaincu par Alessandro Florenzi, le PSG a décidé de le renvoyer à l’AS Rome et de se mettre en quête d’un nouvel arrière droit. Souhaitant enfin sécuriser ce poste, Leonardo voudrait frapper fort cet été et s’offrir l’un des meilleurs à ce poste : Achraf Hakimi. En difficulté financière, l’Inter Milan a besoin de vendre et le PSG voudrait en profiter pour récupérer le Marocain. Dernièrement, l’affaire semblait d’ailleurs bien engagée, bien que les deux clubs étaient pourtant loin d’un accord sur le montant de la transaction. Une divergence dont pourrait profiter Thomas Tuchel à Chelsea.

Avantage Chelsea ?