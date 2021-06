Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace colossale dans le feuilleton Kane !

Publié le 10 juin 2021 à 7h45 par A.D.

Alors qu'il a ouvert la porte à un départ de Tottenham pour jouer la Ligue des Champions et gagner des titres, Harry Kane ne manquerait pas de prétendants. En plus du PSG, Chelsea et de Manchester City, la Juventus serait également sur les rangs du buteur des Spurs.

Formé à Tottenham, Harry Kane veut aller voir ailleurs. Assoiffé de titres et déterminé à jouer la Ligue des Champions, le buteur de Tottenham a affiché clairement ses envies de départ. Conscient de la situation de Harry Kane, le PSG serait prêt à sauter sur l'occasion, mais il ne serait pas le seul. En effet, Chelsea et Manchester City auraient l'intention de se jeter sur l'international anglais lors du prochain mercato estival. Et en plus de la France et de l'Angleterre, Harry Kane aurait également la cote en Italie.

La Juve entre dans la danse pour Harry Kane