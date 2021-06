Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur du FC Barcelone laisse la porte ouverte à Leonardo !

Publié le 10 juin 2021 à 2h30 par La rédaction

Récemment proposé au PSG alors qu’il sort d’une saison très compliquée avec le FC Barcelone, Miralem Pjanic n’a exclu aucune option pour son avenir.

Recruté parle FC Barcelone l’été dernier afin de venir garnir l’entrejeu de Ronald Koeman, Miralem Pjanic n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau de la Juventus en Espagne. D’ailleurs, un départ semble plus que jamais d’actualité pour l’international bosnien, d’autant que le10sport.com vous a révélé en exclusivité que son profil a été proposé au PSG et à Chelsea. Mais qu’a décidé Pjanic pour son avenir ?

« On verra ce qui se passera »