Mercato - Barcelone : Les vérités de ce joueur du Barça sur l’avenir de Messi !

Publié le 9 juin 2021 à 22h00 par T.M.

Coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Frenkie De Jong a pris position sur l’avenir de la star blaugrana.

Prolongera, ne prolongera pas ? Depuis plusieurs mois désormais, la question se pose à propos de Lionel Messi, lui dont le contrat avec le FC Barcelone expire à la fin du mois de juin. Après avoir voulu partir l’été dernier, l’Argentin pourrait donc là en avoir l’occasion et se retrouver libre afin de s’engager où il le souhaite. Mais Joan Laporta ne compte pas laisser Messi lui filer entre les doigts et le président du Barça pourrait bien toucher au but. En effet, comme l’a révélé José Alvarez, l’avenir de La Pulga serait d’ores et déjà réglé : il va rester au Camp Nou.

« J’espère qu’il va rester »