Mercato - Barcelone : Mino Raiola s’active pour le prochain renfort de Laporta !

Publié le 9 juin 2021 à 20h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait s’attacher les services d’un défenseur, le profil d'Alessio Romagnoli ne laisserait pas indifférent Joan Laporta, et Mino Raiola pourrait passer à la vitesse supérieure.

Désireux de se renforcer en défense, Joan Laporta est déjà parvenu à mettre la main sur Eric Garcia, arrivant à la fin de son contrat avec Manchester City, et l’Espagnol pourrait rapidement être rejoint par un nouveau joueur dans ce secteur. En effet, Samuel Umtiti n’est plus désiré par le club catalan, tandis que Clément Lenglet pourrait également être poussé vers la sortie en cas d’offre satisfaisante. À en croire Mundo Deportivo , Alessio Romagnoli plairait alors au FC Barcelone, et Joan Laporta peut compter sur l’aide de Mino Raiola dans ce dossier.

Vers un échange Romagnoli/Firpo ?