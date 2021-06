Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Ligue 1 qui répond à l’intérêt de Leonardo !

Publié le 9 juin 2021 à 20h45 par T.M.

Latéral gauche de l’AS Monaco, Caio Henrique a dernièrement été annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone. De quoi faire réagir le Brésilien.

Alors qu’Achraf Hakimi pourrait venir renforcer le poste d’arrière droit du PSG, cela pourrait également bouger à gauche. Malgré le retour de blessure de Juan Bernat et Layvin Kurzawa, une recrue pourrait débarquer à ce poste. Dernièrement, il a notamment été question d’un retour de flamme pour Theo Hernandez (Milan AC). Toutefois, ce n’est pas la seule piste qui a été évoquée au PSG. En effet, au Brésil, le nom de Caio Henrique (AS Monaco) a également été cité. Protégé de Niko Kovac en Principauté, le Brésilien intéresserait Leonardo, mais aussi le FC Barcelone.

« C’est un grand plaisir d’intéresser ces grands clubs »