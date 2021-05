Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaque à un nouveau joueur de Ligue 1 !

Publié le 6 mai 2021 à 17h15 par T.M.

Cet été, Leonardo devrait apporter plusieurs changements à l’effectif de Mauricio Pochettino. Et pour renforcer le PSG, certaines solutions pourraient se trouver en Ligue 1.

Alors que le mercato estival approche, Leonardo travaillerait déjà sur le futur visage du PSG. Et le Brésilien aurait notamment l’intention de corriger certains problèmes comme notamment celui au poste d’arrière droit, où Alessandro Florenzi ne devrait finalement pas être conservé et ainsi être renvoyé à l’AS Rome. Un latéral droit serait donc attendu au PSG, où l’on aurait notamment coché les noms de Serge Aurier, Emerson ou encore Hector Bellerin. Mais visiblement, cela pourrait également bouger dans le couloir gauche de la défense de Mauricio Pochettino.

Un intérêt pour Caio Henrique ?