Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros dossier de Laporta dicté par Ousmane Dembélé !

Publié le 9 juin 2021 à 17h00 par T.M.

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone pourrait encore trouver son bonheur à Manchester City, avec notamment Raheem Sterling. Un intérêt développé ce mercredi par la presse espagnole.

Et si le FC Barcelone allait encore piocher à Manchester City ? Après avoir déjà accueilli Sergio Agüero et Eric Garcia, le Barça pourrait encore se servir au sein de l’effectif de Pep Guardiola. Plusieurs joueurs intéresseraient Joan Laporta à l’instar d’Aymeric Laporte, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez ou encore Raheem Sterling. En effet, comme l’a révélé Matteo Moretto, journaliste pour Sky Sport , l’ailier britannique serait dans les petits papiers du Barça bien que l’opération ne s’annonce pas si facile que cela, notamment d’un point de vue économique.

Sterling pour oublier Dembélé ?