Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Miralem Pjanic prévient le PSG pour son avenir !

Publié le 9 juin 2021 à 0h00 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Miralem Pjanic a été proposé au PSG et à Chelsea en vue du mercato estival. Alors qu'il pourrait quitter le FC Barcelone, l'international bosnien a fait passer un message sur son avenir.

Arrivé de la Juventus l'été dernier, Miralem Pjanic n'a pas du tout réussi ses débuts au FC Barcelone. Alors qu'il n'est pas parvenu à obtenir les bonnes grâces de Ronald Koeman cette saison, le milieu de terrain bosnien pourrait déjà faire ses valises cet été et changer de club. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Miralem Pjanic a même été proposé au PSG et à Chelsea en vue du prochain mercato estival. Sachant que Leonardo et Thomas Tuchel sont en phase de réflexion, Miralem Pjanic reste dans le doute quant à son avenir. Interrogé sur un possible départ du Barça, l'international bosnien s'est d'ailleurs montré très énigmatique.

Miralem Pjanic entretient le suspens...