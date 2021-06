Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme annonce à venir pour Xavi Simons ?

Publié le 10 juin 2021 à 7h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Xavi Simons serait sur le point de trouver un accord avec le PSG pour prolonger jusqu'en 2026.

Considéré comme l'un des grands espoirs de La Masia , Xavi Simons avait finalement décidé de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG durant l'été 2019. Le milieu de terrain néerlandais a ainsi plusieurs fois été appelé avec le groupe professionnel et le club de la capitale placerait de grands espoirs en lui pour le futur. Problème, le contrat de Xavi Simons s'achève en juin 2022 ce qui place le PSG dans une mauvaise situation.

Xavi Simons proche de prolonger au PSG ?