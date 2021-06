Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti chipé par Tuchel, c’est possible !

Publié le 10 juin 2021 à 4h30 par T.M.

Parti du PSG en décembre dernier, Thomas Tuchel pourrait bien prendre sa revanche sur le club de la capitale. Comment ? En chipant ni plus ni moins que Marco Verratti.

Malgré une finale de Ligue des Champions en 2020, Thomas Tuchel n’a pas réussi à repartir sur de bons rails avec le PSG. Ainsi, en décembre dernier, alors que Leonardo ne le tenait pas forcément en haute estime, l’Allemand a été remercié avant de rebondir quelques semaines plus tard à Chelsea. Et de quelle manière… En effet, sur le banc des Blues, Tuchel a réalisé un travail exceptionnel, réussissant même à remporter la Ligue des Champions face à Manchester City. Désormais, il va falloir continuer sur cette lancée et pour cela, la direction de Chelsea pourrait faire quelques folies sur le mercato afin d’offrir du renfort à Thomas Tuchel.

« Attention à Marco Verratti »