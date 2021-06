Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Debuchy fracasse Puel après son départ !

Publié le 10 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur son départ de l'ASSE, Mathieu Debuchy affiche des regrets, notamment sur la façon dont la direction et Claude Puel lui ont communiqué la nouvelle.

Claude Puel continue son ménage auprès des cadres du vestiaire stéphanois. Après s'être séparé de Loïc Perrin, Yann M'Vila, Yohan Cabaye ou encore Loïs Diony l'été dernier, l'entraîneur de l'ASSE espère poursuivre sur sa lancée lors de ce mercato avec notamment Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz qui sont sur la sellette. Pour Mathieu Debuchy, le couperet est déjà tombé puisque son contrat, qui s'achève le 30 juin, ne sera pas prolongé. L'ancien Lillois quitte donc l'ASSE trois ans et demi après son arrivée. Et il semble avoir du mal à digérer.

«J’ai dit au coach que j’étais déçu de la façon de faire»