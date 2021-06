Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mèche est vendue dans ce dossier brûlant !

Publié le 10 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Partenaire de Gianluigi Donnarumma en sélection nationale, Alessandro Florenzi a confirmé à demi-mot l’arrivée du gardien italien au sein du PSG.

La presse est unanime depuis mardi dans ce dossier : Gianluigi Donnarumma, arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, s’apprête à rejoindre gratuitement le PSG. Leonardo a déjà trouvé un accord avec son agent, Mino Raiola, sur les bases d’un contrat de cinq ans et avec un salaire annuel de 12M€. Et alors qu’il sort lui-même d’une expérience d’un an en prêt au PSG, Alessandro Florenzi a indirectement confirmé en conférence de presse l’arrivée de Donnarumma au Parc des Princes.

« Il prend ses décisions »