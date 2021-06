Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en pleine hésitation pour ce buteur !

Publié le 10 juin 2021 à 1h15 par La rédaction

Arnaud Kalimuendo va faire son retour au PSG cet été après avoir été prêté au RC Lens cette saison. Cependant, il y aurait une réelle réflexion du club de la capitale concernant l'avenir du joueur de 19 ans.

Prêté au RC Lens cette saison, Arnaud Kalimuendo va faire son retour au PSG cet été. L’international espoir tricolore a impressionné lors de l’exercice 2020-2021, où il a figuré comme l’un des éléments principaux de Franck Haise (31 rencontres, 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues). Ainsi, le joueur de 19 ans pourrait être inclus au sein de l’effectif parisien pour la saison prochaine. Mais son avenir ne serait pas encore fixé à 100%.

Une réelle réflexion autour de Kalimuendo