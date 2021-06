Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités du clan Lautaro Martinez sur son avenir !

Publié le 9 juin 2021 à 23h30 par A.D.

Alors que le Real Madrid et l'Atlético seraient en concurrence pour s'offrir les services de Lautaro Martinez cet été, son agent, Alejandro Camaño, a lâché toutes ses vérités sur son avenir.

Très performant sous les couleurs de l'Inter ces derniers mois, Lautaro Martinez ne manquerait pas de prétendants. En effet, le buteur argentin aurait particulièrement la cote en Espagne. Après le FC Barcelone, qui aurait tenté de le recruter lors des deux dernières fenêtres de transferts pour pallier le départ de Luis Suarez, le Real Madrid et l'Atlético auraient également jeté leur dévolu sur Lautaro Martinez. D'ailleurs, on pourrait même assister à une grosse bataille 100% madrilène cet été pour le buteur de l'Inter. Mais que veux faire Lautaro Martinez, lui-même ? Lors d'un entretien accordé à Sport.es , l'agent Alejandro Camaño a fait passer un message clair sur l'avenir de son poulain.

Le clan Lautaro Martinez est prêt à écouter les offres