Mercato - PSG : Leonardo court un grand danger pour ce dossier brûlant !

Achraf Hakimi semblerait avoir le choix entre deux cadors européens pour la saison prochaine : le PSG ainsi que Chelsea. Et bien que le club parisien dispose d’un accord avec le latéral droit de l’Inter, les Blues sont déterminés à inverser la tendance et auraient déjà bougé leurs pions. Explications.

Que ce soit via Foot Mercato , RMC Sport ou la presse italienne, tout porte à croire qu’Achraf Hakimi deviendra le nouveau latéral droit du PSG. D’ailleurs, FM a révélé le 29 mai dernier qu’un accord pour un contrat de cinq saisons aurait été convenu entre le PSG et l’entourage d’Achraf Hakimi. Une information confirmée par le10sport.com dans la journée de mardi. On vous révélait en outre que Leonardo travaille sur un accord avec l’Inter au niveau de l’indemnité du transfert. Alors que le PSG ne serait prêt qu’à débourser la somme de 60M€, le directeur sportif du Paris Saint-Germain songe à inclure un joueur, voire deux dans l’opération afin d’obtenir l’aval de l’Inter. Néanmoins, la charge de travail du dirigeant du PSG serait bien plus importante qu’il n’y paraît puisque Alejandro Camano, agent d’Hakimi, a assuré à fcinter1908.it que rien n’était bouclé avec le Paris Saint-Germain. « Il n'y a aucune négociation en cours avec le PSG, pour l'instant il n'y a rien. Nous n'avons pas d'accord avec le club français pour le salaire. Il est très bien à l’Inter. Est-il optimiste à l'idée de rester ? C'est un moment difficile pour tout le monde… ». Et en plus de la question financière qu’il faudra résoudre, le PSG va devoir trouver un moyen de contourner l’obstacle Chelsea.

Chelsea vient pimenter le dossier Hakimi !

À en croire les informations de Goal , qui viennent en partie confirmer celle de The Athletic concernant l’offre imminente de 65M€, la même que celle que le PSG serait en mesure de formuler à l’Inter pour Achraf Hakimi, Chelsea serait un concurrent plus que sérieux dans la course à la signature du latéral droit du club nerazzurri. En effet, après avoir reçu l’aval de Thomas Tuchel et de son staff qui auraient validé cette opération, les dirigeants des Blues se seraient déjà entretenus à la fois avec l’Inter pour un transfert et avec le clan Hakimi pour trouver un accord au niveau de son potentiel futur contrat chez le champion d’Europe. Et il se pourrait bien que Chelsea ait un avantage sur le PSG.

