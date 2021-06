Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tombe sur un os pour Hakimi !

Publié le 9 juin 2021 à 13h30 par A.C.

Champion d’Italie avec l’Inter, Achraf Hakimi semble être la grande priorité du Paris Saint-Germain en ce début de mercato estival.

Le poste de latéral droit a été un problème régulier au Paris Saint-Germain. Ainsi, avec le départ plus que probable d’Alessandro Florenzi au terme de son prêt, Leonardo semble décidé à frapper fort afin de régler ce chantier une bonne fois pour toutes. Le directeur sportif du PSG travaillerait au recrutement d’Achraf Hakimi, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération et comme l’un des meilleurs latéraux offensifs au monde. Sky Sport Italia a en révélé qu’une offre de 60M€ a été formulée par le PSG, mais refusée dans la foulée par l’Inter, qui réclamerait pas moins de 80M€ pour Hakimi. Depuis... plus rien ! Tuttosport a récemment expliqué que le PSG n’aurait plus donné aucun signal après ce premier échec, ce qui aurait notamment permis à Chelsea d’entrer dans la course. Sur le10sport.com nous vous avons récemment révélé que Leonardo aimerait insérer un joueur dans les négociations autour d'Hakimi, ce qui ne semble pas vraiment satisfaire l’Inter...

L’Inter est inflexible !

Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport fait le point sur le dossier Achraf Hakimi, alors que l’Inter est obligée d’enregistrer au moins une grosse vente avant le 30 juin prochain. D’après les informations du quotidien italien, le club milanais n’aurait aucune intention d’accepter un joueur en échange, afin de faire baisser le prix de son latéral marocain. La position est claire : Hakimi ne partira que pour une offre de 80M€ cash ! La Gazzetta laisse entendre qu’un accord pourrait éventuellement être trouvé pour une part fixe de 70M€, à laquelle s’ajouteraient plusieurs bonus. Car cet argent servira à équilibrer le bilan du club, mais une petite partie devrait également être injectée dans le recrutement d’un remplaçant, avec La Gazzetta qui parle déjà d’Emerson Royal du FC Barcelone.

« Il n'y a aucune négociation en cours avec le PSG »