Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti aurait pris les choses en main pour Sergio Ramos !

Publié le 9 juin 2021 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid librement et gratuitement. Alors que le PSG serait à l'affût pour boucler une grosse opération à 0€, Carlo Ancelotti pourrait plomber les plans de Leonardo. En effet, le technicien du Real Madrid ferait pression pour que son capitaine prolonge.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin, Sergio Ramos est partagé entre une prolongation et un départ. Conscient de la situation du capitaine merengue, le PSG serait en embuscade, prêt à lui tendre les bras dès cet été s'il ne rempilait pas. Toutefois, Carlo Ancelotti ne compterait pas rester les bras croisés et risquer de voir Sergio Ramos partir librement et gratuitement.

«Carlo Ancelotti veut conserver Sergio Ramos, il fait pression»