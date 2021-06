Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme retournement de situation pour Sergio Ramos !

Publié le 9 juin 2021 à 16h00 par T.M.

Jusqu’à présent, cela bloquait entre le Real Madrid et Sergio Ramos pour une prolongation. Une tendance qui serait visiblement en train de basculer de l’autre côté.

Carlo Ancelotti l’a annoncé au moment de sa présentation, il veut discuter avec Sergio Ramos afin de le conserver. Une mission qui s’annonce pas simple étant donné les divergences entre le capitaine du Real Madrid et Florentino Pérez au sujet d’un nouveau contrat. En effet, depuis plusieurs mois désormais, chacun campe sur ses positions. Quand le président du Real Madrid offre un an supplémentaire avec une baisse de salaire de 10%, Ramos réclame lui un contrat de deux ans. Un blocage qui rapprochait dernièrement plus que jamais le joueur de 35 ans du départ. Ce qui devrait finalement ne pas être le cas…

Sergio Ramos change de position !