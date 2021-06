Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba remet les compteurs à zéro pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 juin 2021 à 19h30 par Th.B.

En cas de départ de Kylian Mbappé au cours du mercato estival, Doha pourrait frapper fort avec le recrutement de Cristiano Ronaldo. En effet, la star de la Juventus chercherait à rebondir ailleurs, mais Manchester United pourrait chambouler les plans du PSG et en partie grâce à un certain Paul Pogba.

Après trois saisons passées à la Juventus et trois échecs pour Cristiano Ronaldo, qui avait quitté le Real Madrid pour permettre à la Vieille Dame de renouer avec le succès en Ligue des champions, il se pourrait que Cristiano Ronaldo aille voir ailleurs au cours du mercato estival. Avant même le dénouement de la saison de Serie A, moment où la Juventus n’avait pas encore décroché son billet pour la prochaine édition de la LDC, le10sport.com vous révélait en mai dernier que le clan Ronaldo scrutait déjà le marché dans le cadre d’un potentiel transfert cet été. La presse italienne a dévoilé récemment qu’une indemnité avoisinant les 25M€ pourrait être réclamée par la Juventus pour le transfert de Ronaldo qui se trouve à une année de la fin de son contrat au sein du club bianconeri. Sur le plateau du Transfer Window Podcast ce mercredi, Duncan Castles a confié que le PSG serait bel et bien l’option la plus probable à ce jour pour l’avenir de Cristiano Ronaldo, Manchester United et le Real Madrid n’ayant pas donné suite à la proposition de son clan de s’attacher ses services. En cas de départ de Kylian Mbappé, toujours autant annoncé du côté du Real Madrid, Doha pourrait bien opter pour l’option Cristiano Ronaldo afin de combler le vide laissé par le potentiel départ du champion du monde tricolore. Néanmoins, le PSG pourrait être dépassé par Manchester United.

Manchester United, le rival du PSG pour Cristiano Ronaldo

Bien qu’Ole Gunnar Solskjaer semblerait privilégier un transfert d’Erling Braut Haaland, Manchester United serait toujours intéressé par un éventuel retour de Cristiano Ronaldo malgré la prolongation de contrat d’Edinson Cavani. Les Red Devils songeraient toujours à attirer un attaquant de top qualité et Ronaldo remplirait les critères requis d’après les informations de Duncan Castles. Sur le plateau du Transfer Window Podcast, le journaliste du Times a affirmé que la Juventus prévoirait de se séparer de Cristiano Ronaldo malgré le retour de Massimiliano Allegri à la tête de l’effectif de la Vieille Dame.

Avantage Manchester à cause… de Paul Pogba ?