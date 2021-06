Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La solution est toute trouvée pour oublier Mbappé !

Publié le 10 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Bien que le PSG tienne à Kylian Mbappé, son départ pourrait être inévitable cet été. Dans ce cas là, il faudra alors penser à remplacer le Français. Mais avec qui ?

Concernant l’avenir de Kylian Mbappé, il va donc falloir attendre au moins après l’Euro pour être fixé sur son avenir. Actuellement avec l’équipe de France, l’attaquant du PSG a donc remis à plus tard sa décision. En attendant, la question va encore et toujours se poser. Va-t-il prolonger ou s’en aller ? Alors que Leonardo fait tout pour faire signer un nouveau contrat à Mbappé, celui-ci ne semble pas forcément emballé par cela et pourrait alors opter pour un départ, notamment vers le Real Madrid.

La solution Cristiano Ronaldo !