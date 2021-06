Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut tenter un nouveau coup titanesque à 0€ !

Publié le 10 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Déjà très actif sur le mercato estival, le PSG semble également préparer l'avenir puisque d'après la presse catalane, Ousmane Dembélé est dans le viseur du club de la capitale qui attend sagement l'échéance de son contrat en 2022.

Le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, et le PSG est déjà très actif en coulisses. Bien décidé à saisir toutes les opportunités qui se présentent, le club de la capitale va s'offrir deux renforts de choix sans débourser la moindre indemnité de transfert. Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma débarquent en effet libres en provenance de Liverpool et de l'AC Milan. Deux jolis coups à 0€ qui pourraient en appeler un autre encore plus colossal à l'avenir.

Le PSG veut recruter Dembélé libre