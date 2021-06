Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros projet était prévu autour de Xavi !

Publié le 10 juin 2021 à 4h45 par T.M.

Finalement, Xavi ne sera pas le prochain entraîneur du FC Barcelone. Toutefois, si Victor Font avait été élu président du club catalan, tout aurait été différent.

Joan Laporta l’a dernièrement officialisé, Ronald Koeman sera encore sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. Alors que les doutes étaient nombreux concernant le Néerlandais, il va bel et bien honorer sa deuxième année de contrat. Après avoir pris le temps de la réflexion, Laporta a donc choisi de continuer avec Koeman, alors que l’option Xavi aurait notamment été étudiée. Finalement, l’Espagnol va continuer avec Al Sadd, lui qui aurait pu bel et bien débarquer sur le banc du Barça avec Victor Font.

Le Barça version Xavi !

Rival de Joan Laporta pour le poste de président du FC Barcelone, Victor Font n’a finalement pas remporté l’élection. Il avait pourtant un projet précis en tête et celui-ci tournait autour de Xavi. D’ailleurs, pour Gerard Romero, il en a dit plus sur les contours de celui-ci. Alors que l’ancien du Barça aurait été sur le banc de touche, il se serait appuyé les cadres actuels que sont Busquets, Alba, Piqué et Sergi Roberto. De même, Xavi aurait conservé Griezmann et tout fait pour convaincre Messi de prolonger. Au rayon des recrues, Agüero et Garcia auraient aussi été ciblés, tandis que Depay et Wijnaldum n’étaient pas dans les petits papiers.